Lukaku'nun transferini büyü engelledi!

Lukaku, Everton'ın Mart 2017'de yaptığı hafatada 140 bin sterlinlik yeni sözleşme teklifini reddetmiş ve yazın 75 milyon sterline Manchester United'a transfer olmuştu. Onu Chelsea'den gönderen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma dönmesi kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.



Belçikalı oyuncunun öncelikli tercihinin Chelsea olduğunu söyleyen İranlı işadamı, ayrıca sözleşme yenilemeye de yakın olduklarını dile getirdi.



Lukaku'ya Chelsea'den çok daha iyi bir kontrat önerdiklerini vurgulayan Moshiri; "Anlaşma yüzde 99.9 sağlanmıştı. Ancak California'da Paul Pogba ile tatil yapması ve annesinden gelen bir mesaj herşeyi değiştirdi" dedi.



Lukaku'nun son anda United'ı tercih etmesinde Paul Pogba kadar, batıl inançlarının da etkili olduğunu öne süren Moshiri; "Afrika'da haca giden annesi, oğluna bir çeşit Voodoo mesajı gördüğünü söyledi. Bunun üzerinde Romelu, bizimle yeni anlaşma imzalamak için oturduğu masadan kalktı" diye konuştu. (Bein Sports)

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