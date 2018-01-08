Cenk Tosun'un İngiltere'ye götürdüğü bidonda zeytin olduğu ortaya çıktı

Net 22 milyon euro'luk rekor transfer ücreti ile Türkiye'ye veda eden tosun'un İngiltere'ye gidiş görüntüleri sosyal medyayı salladı. Eşi Ece Tosun ile, Atatürk Havalimanında görüntülenen yıldız futbolcunun yanında 6 valiz ve bir de işte tüm dikkatleri üzerine çeken bir bidon vardı.



Tosun çiftinin yanlarından bir an bile ayırmadıkları sarı kapaklı bidonun içinde ne olduğu ise çok konuşuldu. Herkes önce içinde turşu olduğunu düşündü.



Sosyal medya da paylaşım rekoru kıran bidonun içinde ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Tosun çifti, İngiltereye yanlarında bir bidon siyah zeytin ile gitti.



Cenk Tosun'un Türk yemeklerine olan düşkünlüğü daha önce de Türk Hava Yollarının anneler günü reklamına yansımıştı. Uçakla seyahat eden milli yıldızlara, anneleri en sevdikleri yemekleri hazırlayarak süpriz yapmıştı.

(Fotomaç)