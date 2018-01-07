Notthingham Forest 4 - 2 Arsenal

Premier Lig'de ilk dört yarışından uzakta kalan Arsenal, FA Cup Üçüncü Tur'unda Championship ekiplerinden Notthingham Forest'e konuk oldu. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. 20. dakikada Kieran Dowell'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, yakın direkte topla buluşan Eric Lichaj, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0



Arsenal'ın bu gole cevabı ise çok gecikmedi. 23'te Theo Walcott'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, önce kafayı Rob Holding vurdu ama direkten döndü. Topu iyi takip eden Per Mertesacker ise yaptığı düzgün vuruşla skoru dengeledi: 1-1



İlk yarı bu sonuçla bitecek diye düşünülürken ise sahneye bir kez daha Eric Lichaj çıktı. 44'te Arsenal savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan ABD'li sağ bek oyuncusu, ceza yayının üzerinden ayağının dışıyla uzak köşeye doğru yaptığı harika vuruşa David Ospina müdahale edemedi: 2-1



İkinci yarıda ise golü bulan taraf yine ev sahibi oldu. 64'te kazanılan penaltı atışını ağlarla buluşturan Ben Brereton, farkı ikiye çıkardı: 3-1



79'da ise Arsenal farkı yeniden bire indirdi. Savunmanın arkasına atılan pasta Danny Welbeck'ten önce davranan Notthingham Forest kalecisi Jordan Smith topu kontrol edemeyince, Welbeck boş kaleye topu ağlara gönderdi: 3-2



Fakat bu golden kısa bir süre sonra Notthingham Forest bir penaltı atışı daha kazandı. Topun başına geçen Kieran Dowell farkı yeniden ikiye çıakran golü attı: 4-2



89'da Joe Worrall direkt kırmızı kart görerek Notthingham Forest'i son dakikalarda 10 kişi oynamak zorunda bıraktı. Müsabakada başka gol olmadı ve Notthingham Forest güçlü rakibini mağlup ederek FA Cup'ta bir üst tura yükselmeyi başardı. Arsenal ise Premier Lig'in ardından FA Cup'ta da büyük bir hayal kırıklığı daha yaşadı.

FA Cup'ta günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Newport County 2 - 1 Leeds United

Shrewsbury 0 - 0 West Ham United

Tottenham 3 - 0 AFC Wimbledon