1 / 12 Tottenham Hotspur forması giyen ve her geçen gün sergilediği performansla değerini arttıran Harry Kane’in saha içindeki başarısı, yeni yıl mesajında saha dışına aynı oranda yansımadı.



2 / 12 Tekniği ve oyun görüşü ile rakip savunmalara zor anlar yaşatan Kane, yaptığı paylaşıma nişanlısının verebileceği tepkiyi pek de iyi ölçemedi.



3 / 12 Birçok futbolcu gibi yeni yıl mesajını resmi Twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Kane, futbol toplarına sarılı bir şekilde çam ağacı önünde çektirdiği bir fotoğrafın altına “2017 benim için çok iyi geçti. Şimdi sıra 2018’de!” yazdı.



4 / 12 Fotoğrafta sadece hat-trick yaptığı maçlarda aldığı toplara ve İngiltere’de ‘Gol Kralı’na verilen Altın Ayakkabı ödülüne yer veren Kane, nişanlısını kızdırdı.



5 / 12 2017’de çocuk sahibi olduğu nişanlısı Kate Gooders, Harry Kane’in paylaşımının altına “İlk çocuk?”, “Nişan?” yazarak tepki gösterdi.



6 / 12 Kate Gooders’ın bu çıkışına yıldız futbolcudan cevap gecikmedi.



7 / 12 Kane'in sadece “Tabiki onlar da çok güzeldi” gibi basit bir özür yaklaşımında bulunması da dikkat çekti.



8 / 12 İngiliz golcünün takipçilerine göre; Kane’in Kate Gooders’ın gönlünü geri kazanması o kadar kolay olmayacak.



9 / 12 Takipçilerden gelen “Kane’i gelecek birkaç gün arayan olursa kanepede bulabilir” paylaşımları da yıldız ismin düştüğü zor durumu gözler önüne seriyor.



10 / 12 Harry Kane'in başı dertte



11 / 12 Harry Kane'in başı dertte

