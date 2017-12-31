Crystal Palace 0 - 0 Manchester City

Premier League'in 21. haftasında lider durumda olan Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Son dakikalarında Crystal Palace'ın penaltı kaçırdığı maçın 90 dakikası 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla Manchester City'nin 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencilerinin ligdeki yenilmezlik serisi ise devam ediyor. City bu sezon ligde henüz yenilgi almadı.



Maçın başında sonuna kadar üstün olan taraf Manchester City olsa da golü bulamadı. 90+2. dakikada Crystal Palace bir penaltı kazandı. Luka Milivojevic penaltıda kaleci Ederson'u geçemedi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. City'nin iki yıldızı Gabriel Jesus ve Kevin de Bruyne sakatlıkları nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.



Bu beraberliğin ardından Manchester City Premier League'de puanını 59'a çıkarırken, Palace'ın puanı 19'da kaldı.



Manchester City, ligin 22. haftasında sahasında Watford'u konuk edecek. Crystal Palace ise 22. haftada deplasmanda Southampton ile karşı karşıya gelecek.

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