Manchester United 0 - 0 Southampton

Old Trafford'ta oynanan mücadele öncesi çıktığı son 2 Premier Lig maçında galibiyet alamayan Kırmızı Şeytanlar, bu karşılaşmada da istediği skoru bulamadı.



İki takım da maç boyunca girdiği gol pozisyonları değerlendiremezken, mücadele de 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Manchester United 44, Southampton 20 puana yükseldi. Manchester United son 3 maçında 3 beraberlik alarak zirveden uzaklaşırken, lider Manchester City'nin maç eksiğine rağmen 14 puan gerisine düşmüş oldu. Southampton ise yarın oynanacak maçlar öncesi 13'üncü sırada kendisine yer buldu.





LUKAKU HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada mücadelenin ilk dakikalarında Wesley Hoedt ile hava topuna çıkan Lukaku, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Golcü oyuncu bu mücadele sonrasında yerde kaldı. Yerde kısa süreli olarak bilinç kaybı yaşayan yıldızın bayıldığı kaydedildi.



Lukaku, saha içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.