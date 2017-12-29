Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun hakkında konuştu.



Tecrübeli teknik adam, Siyah-Beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:



"Cenk ve birkaç isimle daha ilgileniyoruz. Çünkü ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bir forvet transfer etmek için arayış içerisindeyiz. Bu bölgeyi takviye edip şu andakinden daha fazla gol atmamız gerekiyor. Son karşılaşmalarda pozisyon yaratma ve gol atma konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Takımdaki en büyük sorunlardan biri bu. Premier Lig'de en çok penaltı kazanan kulübüz ve kazandığımız birçok puanı buna borçluyuz. Bu her zaman olmayacak bir şey. Yani gol üretme konusunda gelişmemiz gerekli. Sandro, İspanya'daki başarılı performansını Premier Lig'de pek gösteremedi. Oumar goller attı ama takımda kalıcı bir yer edinemedi. Geçen yıl da Hull City'de kiralıktı. Genç oyuncumuz Calvert-Lewin ise bize gol ve asistlerle katkı sağladı. Gerçekten parlak bir geleceğe sahip ama şu anda ona her hafta güvenemeyiz."

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