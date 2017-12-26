Liverpool 5 - 0 Swansea City

Zayıf rakibi karşısında yılın son maçını güzel kapatmak isteyen Kırmızılar, maça çok hızlı başladı. Henüz 6. dakikada muhteşem bir gol geldi. Mohamed Salah'ın pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Philippe Coutinho, uzak köşeye harikulade bir şut gönderdi: 1-0

İlk yarıya 1-0 Liverpool'un üstünlüğüyle girildi. 52'de Philippe Coutinho'nun kullandığı duran topta uzak köşede topla buluşan Roberto Firmino, farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0.



Bu golün ardından Liverpool adeta alev aldı. 65'te Swansea savunmasından seken topu alıp ceza sahasına giren Trent Alexander-Arnold, çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.



Bu golden bir dakika sonra ise yine Roberto Firmino sahneye çıktı. Mohamed Salah'ın asistinde sol çaprazda topu boş kaleye ağlara gönderen Brezilyalı forvet, durumu 4-0'a getirdi. 82'de ise Alex Oxlade-Chamberlain maçın skorunu ilan etti ve Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Karşılaşma bu skorla sona ererken, Liverpool puanını 38'e çıkardı. Premier Lig'in son sırasındaki Swansea ise 13 puanda kaldı.