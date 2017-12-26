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Manchester United 2 - 2 Burnley

26 Aralık 2017 | 20:07

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. United, 2-0 geriye düştüğü maçtan 1 puan alsa da şampiyonluk ümidi iyice azaldı.

Manchester United 2 - 2 Burnley

Premier Lig'de lider Manchester City'nin gerisinde bulunan Manchester United sahasında Burnley'i ağırladı. Henüz 3. dakikada Barnes'ın golüyle geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, 36'da Defour'un müthiş frikik golü sonrası devreye 2-0 geride gitti.

53. dakikada durumu 2-1'e getirip Manchester United'ı umutlandıran Lingard, 90'da bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Manchester United puanını 43, Burnley ise 33 yaptı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

West Bromwich 0 - 0 Everton
Watford 2 - 1 Leicester City
Bournemouth 3 - 3 West Ham United
Huddersfield Town 1 - 1 Stoke City
Chelsea 2 - 0 Brighton & Hove Albion

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