Manchester United 2 - 2 Burnley
26 Aralık 2017 | 20:07
Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. United, 2-0 geriye düştüğü maçtan 1 puan alsa da şampiyonluk ümidi iyice azaldı.
Premier Lig'de lider Manchester City'nin gerisinde bulunan Manchester United sahasında Burnley'i ağırladı. Henüz 3. dakikada Barnes'ın golüyle geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, 36'da Defour'un müthiş frikik golü sonrası devreye 2-0 geride gitti.
53. dakikada durumu 2-1'e getirip Manchester United'ı umutlandıran Lingard, 90'da bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 2-2.
Bu sonuçla Manchester United puanını 43, Burnley ise 33 yaptı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
West Bromwich 0 - 0 Everton
Watford 2 - 1 Leicester City
Bournemouth 3 - 3 West Ham United
Huddersfield Town 1 - 1 Stoke City
Chelsea 2 - 0 Brighton & Hove Albion
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