Manchester United 2 - 2 Burnley

Premier Lig'de lider Manchester City'nin gerisinde bulunan Manchester United sahasında Burnley'i ağırladı. Henüz 3. dakikada Barnes'ın golüyle geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, 36'da Defour'un müthiş frikik golü sonrası devreye 2-0 geride gitti.



53. dakikada durumu 2-1'e getirip Manchester United'ı umutlandıran Lingard, 90'da bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 2-2.



Bu sonuçla Manchester United puanını 43, Burnley ise 33 yaptı.



Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



West Bromwich 0 - 0 Everton

Watford 2 - 1 Leicester City

Bournemouth 3 - 3 West Ham United

Huddersfield Town 1 - 1 Stoke City

Chelsea 2 - 0 Brighton & Hove Albion

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