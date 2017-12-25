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Gary Winston Lineker'in Leicester City'nin şampiyonluğu konusunda ortaya attığı iddia uzun süre konuşulmuştu.
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Lineker'in hüsranı ile sona eren geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da benzeri bir iddia Arsenal TV sunucu Nicole Holliday'den geldi
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Nicole Holliday, Arsenal'in şampiyon olması halinde canlı yayına mayo ile çıkacağını açıkladı.
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım
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Nicole Holliday: Arsenal şampiyon olursa yayına mayo ile çıkarım