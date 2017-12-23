Burnley 0 - 3 Tottenham

7. dakikada penaltı ile takımını 1-0 öne geçiren İngiliz golcü, 69. dakikada skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 79. dakikada da Dele Alli'nin asistinde topu ağlara gönderen Kane, farkı 3'e çıkaran gole imzayı attı.



Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Tottenham, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ev sahibi Burnley 32 puanda kalırken, Tottenham ise 34 puana yükseldi.

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