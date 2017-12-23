Manchester City 4 - 0 Bournemouth

Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Manchester City sahasında Bournemouth'u ağırladı.



27'de Aguero'nun golüyle ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devreye oyuna ağırlığını iyice koyan ev City, 53'te Sterling, 79'da Aguero ve 85. dakikada Danilo'nun golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Manchester City puanını 55 yaparak liderliğini sürdürürken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.



Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Everton 0 - 0 Chelsea

Stoke City 3 - 1 West Bromwich

Swansea City 1 - 1 Crystal Palace

Southampton 1 - 1 Huddersfield Town

Brighton & Hove Albion 1 - 0 Watford

West Ham United 2 - 3 Newcastle United

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