Manchester City 4 - 0 Bournemouth
23 Aralık 2017 | 20:08
Premier Lig'in 19. haftasında lider Manchester City evinde Bournemouth'u 4-0 yendi. Goller Aguero (2), Sterling ve Danilo'dan geldi.
Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Manchester City sahasında Bournemouth'u ağırladı.
27'de Aguero'nun golüyle ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devreye oyuna ağırlığını iyice koyan ev City, 53'te Sterling, 79'da Aguero ve 85. dakikada Danilo'nun golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 55 yaparak liderliğini sürdürürken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Everton 0 - 0 Chelsea
Stoke City 3 - 1 West Bromwich
Swansea City 1 - 1 Crystal Palace
Southampton 1 - 1 Huddersfield Town
Brighton & Hove Albion 1 - 0 Watford
West Ham United 2 - 3 Newcastle United
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