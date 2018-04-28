SPOR

Ümit Özat: Hayatta küme düşmek de var

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 28.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-0 kaybedilen Sivasspor maçı sonrası, "3 maç kaldı. Konuşacak çok şey var ama her zaman bunlar dile getirilmiyor. Neticede Gençlerbirliği, Cumhuriyet yaşında bir kulüp. Son maça kadar şansımızı kovalayacağız. Küme düşebiliriz, bunlar hayatta var. Bunları kalkıp ölüm, kalım meselesi olarak göstermenin bir anlamı yok" dedi

Ümit Özat: Hayatta küme düşmek de var

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ümit Özat müsabakayı değerlendirdi.

Ümit Özat, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Deplasmanda kazanmanız lazım. Kazanmak için de girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. İlk yarıda duran top dönüşü bir gol yedik. Devamında Manu'nun 3-4 tane pozisyonu var, bunlar gol olsa oyun çok farklı yerlere giderdi. Belki baktığınız zaman Sivasspor bizden daha çok istedi, bizim galip gelmemizi. Daha iyi günlerinde olsalardı maçı çok daha farklı bitirebilirlerdi. Ama kazanan her zaman haklıdır. 3 maç kaldı, konuşacak çok şey var ama her zaman bunlar dile getirilmiyor. Neticede Gençlerbirliği, Cumhuriyet yaşında bir kulüp. Son maça kadar şansımızı kovalayacağız. 10 maç yenilmezlik serisini de yapan bu çocuklardı, bugün kötü oynayan da bu çocuklar. Bu işin para işi kalmadı, bu artık onur meselesi oldu. Umarım bunu son 3 maçta gösterirler" dedi.

"GEÇEN SEZON KİMSE ÖDÜL VERMEDİ"
İlhan Cavcav sezonunda takımın küme düşmek üzere olmasının sorulması üzerine Özat şunları söyledi:

"Geçen sezon ligi 8'inci bitirdik, kimse ödül vermedi. Bu sene 8'inci olsak 'niye şampiyonluğa oynamadınız' diyeceklerdi. Galatasaray 100'üncü yılında şampiyon olamadı, Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı. Rizespor düştü, düştüğü gibi çıktı. Sivasspor düştü, düştüğü gibi çıktı. Kim ister adının verildiği sezon kötü bir şey yaşamayı ama bunlar hayatta var. Bunları kalkıp ölüm, kalım meselesi olarak göstermenin bir anlamı yok. Çünkü yeri geldi Juventus küme düşürüldü. Buradaki tamamen algı operasyonu. Ben her şeyi biliyorum. Bu takıma bir şey olursa sezonun daha ikinci haftasında bu oyunculara, bizlere huzur vermeyen algı operasyonu yapanların bu işte payı çok büyük. Yani başarı da beraberdir, başarısızlık da. Tabii ki zor günler bunlar. Belki çok zor olacak ama olmayacak diye de bir şey yok. Dolayısıyla bu mücadeleyi sürdürmekten, çalışmaktan da başka yapacak bir şeyimiz yok. Futbolda bunlar oluyor. Daha hiçbir şey netleşmiş değil. Önümüzde 3 tane kazanmamız gereken kazanabileceğimiz maçlar var. Hatta 3 tane değil 1 tane var. Önümüzdeki haftaki maç final maçı oluyor."

Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?
Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!
İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümit özat Gençlerbirliği juventus Galatasaray ali sami yen

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Cenk Tosun yine golünü attı

Cenk Tosun yine golünü attı

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Sktrel'in kafası yarıldı, sosyal medya karıştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilhan cavcav sezonunda kafaya oynucak takimi ligden düşürdünüz ya tarih sizi unutmaz
Diğer Haberler
Ümit Özat: Hayatta küme düşmek de var

Ümit Özat: Hayatta küme düşmek de var

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Gençlerbirliği büyüklerin kâbusu oldu

Gençlerbirliği büyüklerin kâbusu oldu

Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e gönderme!

Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e gönderme!

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e gönderme

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e gönderme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.