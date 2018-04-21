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Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 21.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sahalarında 3-0 mağlup oldukları Osmanlıspor maçının ardından futbolcularına yüklendi.

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor’u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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ümit özat Gençlerbirliği Osmanlıspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hangi takıma gitsen kümeye oynuyor.
Ne oldu,sağa sola çamur atarken keyfin yerinde idi,düşme yolunda iyi gidiyorsun,sen git göbeğini kaşı.
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