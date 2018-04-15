Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi Kayserispor, maça hızlı başladı ve henüz 28. dakikada Boldrin'in golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Ardından dakikalar 44'ü gösterdiğinde William De Amorim sahneye çıktı ve takımını 2-0'a getiren gole imza attı. Kayserispor'un golcüsü Deniz Türüç, dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye çıktı ve takımının 3. golünü atarak galibiyette pay sahibi oldu.
Gençlerbirliği'nin gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Sessegnon, 86. dakika Skuletic attı.
Gençlerbirliği, bu skorla 30 puanda kalarak 15. sırada kendine yer bulurken, Avrupua kupalarına gitme hayalleri kuran Kayserispor 44 puanla 6. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Uğur’un ortasında Sessenyong’un kafa vuruşunda ceza sahası içinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.
27. dakikada Deniz Türüç’ün düşürülmesi ile Kayserispor serbest vuruş kazandı.
28. dakikada Atila’nın sert şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu Boldrin tamamladı. Kaleci Hopf’un müdahalesine rağmen yan hakem Aleks Taşçıoğlu’nun orta yuvarlağa koşması sonrasında orta hakem Fırat Aydınus golü verdi. 1-0
44. dakikada Kayserispor kontratağa çıktı. Boldrin’in ara pasında topla buluşan Amorim farkı ikiye çıkardı. 2-0
İkinci yarı
51. dakikada Kana Bıyık’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gyan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
55. dakikada Sessenyong’un ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direkten döndü. Kaleci Lung’un dönen topa müdahalesi sırasında Rahmetullah’ı düşürmesi ile hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Sessenyong meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
78. dakikada Amorim’in pasında Deniz Türüç ceza sahası içinde topla buluştu. Deniz Türüç’ün şutunda top defansa çarparak yön değiştirdi ve filelerle buluştu. 3-1
86. dakikada Sessenyong’un pasında Skuletic'in gelişine şutunda top kaleci Lung’un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-2
90+1. dakikada İlker Karakaş’ın şutunda top kaleci Lung’dan döndü. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Kayserispor: Lung xx, Lopez xx, Kana Biyik xx (Şamil dk. 62 xx), Kucher xxx, Atila Turan xx, Sapunaru, Badji xx, Deniz Türüç xxx, Boldrin xxx, Amorim xxx (Erdal Öztürk dk. 80 ?), Gyan xxx (Umut Bulut dk. 57 xx)
Gençlerbirliği: Hopf x, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru x, Diallo xx, Alper Uludağ x (İlker dk. 80 ?), Pogba x (Rahmetullah dk. 46 x), Manu x, Luccas Claro xx, Sessegnon xx, Deniz Yılmaz x (Skuletic dk. 46 x)
Goller: Boldrin (dk. 28), Amorim (dk. 44), Deniz Türüç (dk. 78) (Kayserispor), Sessenyong (dk. 56), Skuletic (dk. 86) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Asamoah, Sapunaru (Kayserispor), Zeki Yavru, Palitseviç, Alper (Gençlerbirliği)
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