Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi Kayserispor, maça hızlı başladı ve henüz 28. dakikada Boldrin'in golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Ardından dakikalar 44'ü gösterdiğinde William De Amorim sahneye çıktı ve takımını 2-0'a getiren gole imza attı. Kayserispor'un golcüsü Deniz Türüç, dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye çıktı ve takımının 3. golünü atarak galibiyette pay sahibi oldu.

Gençlerbirliği'nin gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Sessegnon, 86. dakika Skuletic attı.

Gençlerbirliği, bu skorla 30 puanda kalarak 15. sırada kendine yer bulurken, Avrupua kupalarına gitme hayalleri kuran Kayserispor 44 puanla 6. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Uğur’un ortasında Sessenyong’un kafa vuruşunda ceza sahası içinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Deniz Türüç’ün düşürülmesi ile Kayserispor serbest vuruş kazandı.

28. dakikada Atila’nın sert şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu Boldrin tamamladı. Kaleci Hopf’un müdahalesine rağmen yan hakem Aleks Taşçıoğlu’nun orta yuvarlağa koşması sonrasında orta hakem Fırat Aydınus golü verdi. 1-0

44. dakikada Kayserispor kontratağa çıktı. Boldrin’in ara pasında topla buluşan Amorim farkı ikiye çıkardı. 2-0