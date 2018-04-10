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Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e gönderme!

1 saat önce

Süper Lig'in 28. haftasında G.Saray'ı mağlup eden Gençlerbirliği, karşılaşma sonrası Terim'e göndermede bulundu.

Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e gönderme!
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Süper Lig'in 28. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, G.Saray'ı mağlup ederek ligde kalma yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda aldıkları 7. mağlubiyetle ilgili olarak "Deplasman fobimiz var deniyor, Ankara'nın neresi deplasman? Normalde futbolda hobi, fobi olmaz... Bütün Galatasaraylılar bugün stadyumdaydılar." diyerek oyuncularına tepki gösterdi.

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Gençlerbirliği ise Terim'in, "Ankara'nın neresi deplasman?" sözlerine atıfta bulunarak, "Burası Ankara , burası deplasman!" paylaşımı yaptı.

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İşte o paylaşım:

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Gençlerbirliği
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