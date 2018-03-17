Gençlerbirliği 1-1 Akhisarspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Ligde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başkent ekibi, 43. dakikada Yevhen Seleznyov'un golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı. Mücadelede artık son saniyeler oynanırken Akhisar kalecisi Lukac'ın hatasını değerlendiren Skuletic topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puanı getirdi. Antalyaspor ve Osmanlıspor'un galibiyetle kapattığı haftayı 1 puanla geçen Gençlerbirliği, puanını 27'ye yükseltirken, Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftayı 34 puanla tamamladı.

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