Ümit Özat'tan Kadıköy'de flaş kararlar!..

Ümit Özat, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada bir ilki yaşattı ve ilk 28 dakikada verdiği iki kararla şaşırttı. Fenerbahçe karşısında oynanan mücadelede 2 flaş karara imza atan Özat, 24. dakikada Alper Uludağ'ın yerine Deniz Yılmaz'ı aldı.



Alper Uludağ'ı oyundan çıkarması sonucunda oyuncunun sakat olabileceği düşüncesi ağır basarken edinilen bilgi sonrası Uludağ'ın sakat olmadığı ortaya çıkınca Özat'ın bu kararı şaşkınlık yarattı. Sarı-Lacivertliler karşısında eksik oyuncu ile oynamak istemeyen Özat, ikinci hamlesini ise 28. dakikada yaptı. Kamal Issah'ı oyundan alan genç teknik adam, Diallo Guidileye'yi maça dahil etti.



16. dakikada sarı kart gören 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, 28. dakikada Özat tarafından oyundan alınmadan önce Mathieu Valbuena’ya faul yapmıştı. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a 2. sarı kartı göstermesi adına baskı uygularken Özat, oyuncusunun bir faul daha yaptıktan sonra maçtan atılacağını düşünerek oyundan aldı.



Oyuncularının yaptığı pas hataları ve top kayıplarına çok sinirlenen Özat, bu anlarda deyimi yerindeyse çileden çıktı. 41 yaşındaki çalıştırıcı yedek kulübesine neredeyse hiç oturmadı ve konsantrasyonlu bir şekilde maçı takip ederek oyuncularını uyardı. Özat, zaman zaman maçın orta hakemi ve saha kenarındaki 4. hakeme de aleyhlerine verilen kararlarda yoğun şekilde itiraz etti.



Özat son değişikliğini ise 62. dakikada Jailton Paraiba'yı çıkararak yaptı. Bu hamlesi ile Fenerbahçe karşısında 2-2'lik beraberliği yakalayan Özat ve Ankara temsilcisinin yedek kulübesi Kadıköy'de büyük sevinç yaşadı. Marko Milinkovic, Paraiba'nın yerine oyuna girdikten 7 dakika sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Gençlerbirliği, ligin 20. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Özellikle maçın ilk yarısındaki kararları ile mücadeleye damga vurdu. (Hürriyet)

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