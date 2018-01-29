Sessegnon: 'Keşke İlhan Cavcav'la çalışsaydım'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'den bonservis bedeli olmadan 1.5 yıllığına 1 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer edilen ve 4 gün önce takıma katılan Beninli futbolcu Sessegnon, çıktığı ilk maç olan Konyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sessegnon, Ankara'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bana teklif geldiğinde Türkiye ve Gençlerbirliği hakkında araştırma yaptım. Çok kaliteli bir kulübe geldim ve kısa bir süre de olsa Ankara ve Gençlerbirliği'nde olmaktan mutluyum. İlk maçta gol ve asist yapmak benim için güzel bir şey. Ama en önemlisi takımın üç puan almasıydı. Bunu başardık takım arkadaşlarımla, bu nedenle mutluyum” diye konuştu.



Sessegnon: ''İlhan Cavcav'ı tanımıyorum''



Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ı tanıyor musun sorusuna Stephane Sessegnon, "Hayır tanımıyorum ama geldikten sonra arkadaşlarım anlattı. Çok üst düzey bir insanmış tanımak ve onunla çalışmak çok isterdim. Ama hayat bu. Şimdi çok çalışmamız lazım. Kupada Beşiktaş ve ligde Fenerbahçe maçlarımız var. Kupa maçının telafisi var ama lig maçı bizim için çok önemli. Çıkıp oynayacağız ve takım ruhunu ortaya koyarak elimizden geleni yapacağız. Lig, rahmetli başkanın adını taşıyor. Bu nedenle bizim ve Gençlerbirliği camiası için bu sezon çok önemli” ifadelerini kullandı.



Özat: "Sessegnon'u Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya önerdi"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Sessegnon'u kendilerine Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya'nın önerdiğini söyleyerek, "Aslında başkasını alıyorduk. Araştırmalarımızı yaparken bize eski futbolcularımızdan Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya Fransa'da bir oyuncu var diyerek bize önerdiler. Stephane Sessegnon'u anlattılar izledik ve bonservis bedeli vermeden aldık. 14 güne yakın görüşmeler sürdü ve bugün ne kadar doğru bir transfer yaptığımız ortada. Şimdilik yüzde 40 kapasite ile oynuyor. Ama kısa bir sürede takımın lideri, Türkiye'nin oynadığı bölgede en iyi futbolcusu olacak. Benim için her mevkide iki oyuncu olmalı. Alternatifli kadro kurmak zorundayız. İlk haftadan Stephane'nin kalitesini ortaya koyması beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.



Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen Özat, şunları söyledi:



"Keyifli bir maç olacak. Yenersek mutlu oluruz. Yenilirsek de dünyanın sonu değil.”

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