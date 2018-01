Ümit Özat'tan devrim gibi öneriler

Ümit Özat, yaptığı açıklamada maç kadrolarının 18'den 21'e yükseltildiğini hatırlatarak, "Karara elbette saygı duyuyorum ama üzerinde de düşünmemiz lazım. Oyuncu değişikliği sayısı aynıysa kulübeyi artırmanın bir anlamı yok ki bu oyuncuya tembellik getiriyor, 'zaten kulübeye giriyorum' diyor. Ekstra efor sarf etmiyor." dedi.



Değişikliğin futbolcu ve kulüp açısından iki taraflı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özat, "Oyuncu değişikliği sayısı da artacaksa kulübedeki sayı da artsın. Oyuncu kadroya gireceğini biliyor. Zaten 23 kişilik kadron var. Her hafta 1-2 sakat, 1-2 cezalı olunca kalan 21 kişi 'ben kadrodayım' diyor, her hafta kadroda, kulübede olacağını biliyor. Bu durum takımdaki rekabeti düşürüyor. Bundan sonra takımdaki rekabeti artırmak adına maçlara 21 değil 18 ya da 19 kişilik kadrolarla çıkacağım." diye konuştu.



Türk futbolunun gelişiminin düşünülerek kadrodaki futbolcu sayısını yükseltme kararının alındığından şüphe etmediğini belirten Özat, "Maç kadrolarına 21 oyuncu alıyorsan 3 değişiklik sadece futbolcuyu kapsasın. Kaleci değişiklikten sayılmasın. Kaleci için artı 1 ekstra değişiklik olmalı. Oyuncuyla kalecinin oyuna girme ihtimali aynı değil." yorumunu yaptı.



"Kulübeler de değişsin"



Ümit Özat, karşılaşmaların devre aralarında yarı sahayla birlikte futbolcu ve teknik ekiplerin bulunduğu yedek kulübelerinin de değişmesinin faydalı olacağını söyledi.



Eskiden maçların devre aralarından sonra kulübelerin de değiştiğini hatırlatan Özat, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bence eskiden kulübeler teknik nedenlerle değişmiyordu. Takımlar kale değişiyor kulübeler de değişsin gibi bir mantığı vardı. Şimdi futbol ilerledi ve oyunun olmazsa olmazı savunma. Hücum yetenek istiyor. Oyuncuna çalım at dripling yap diyemezsin top ayağındayken yapacak. Bu nedenle de hücuma yetenekli oyuncular alınır. Hücum yetenek istemese o zaman Jose Mourinho, Alex Ferguson, Pep Guardiola niye 100'er milyon avro versin de önemli hücumcuları alsın? Savunma bütünlük ister, toplu halde yapılır bireysel yapılmaz. Dolayısıyla ben teknik adamların savunmalarına hakim olmaları, savunmalarının kendi kulübesinin önünde olması adına devre aralarından sonra kalelerle birlikte yedek kulübeleri de değişmeli, bunun faydalı olacağını düşünüyorum."



"Yenersek yolu yarılayacağımızı biliyoruz"



Ümit Özat, ligin ikinci yarısının ikinci maçında yarın Atiker Konyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, "Yenersek yolu yarılayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.



Konya'ya giderek Trabzonspor karşısında rakiplerini izlediğini dile getiren Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi takımları var. Yatabare ile ön tarafta güçlendiler. Başka iyi takviyeler de yaptılar. Takım halinde oynayamaya çalışıyorlar. Çok değil 6 ay öncesinin Türkiye Kupası, Süper Kupa şampiyonu. O kadrodan teknik adamları ve bir kaç oyuncusu yok. Yenersek daha farklı yerler için konuşacağımızı düşünüyoruz. Yenemesek de yenilmeyeceğiz. Puan çok önemli, puanların değerini araya galibiyet sıkıştırdığınızda anlayabiliyorsunuz."



Kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon lig sıralamasında son 3 basamağın üstüne çıktığına vurgu yapan Özat, "Yenilmemek önemli. 5 haftadır böyle bir seri var. Konyaspor maçıyla çıkışımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz Futbolcularımın gayreti, iştahı, coşkusu beni mutlu ediyor. Kupada Beşiktaş ligde Fenerbahçe, kupada tekrar Beşiktaş sonra ligde Trabzonspor, zorlu bir 4 maçlık periyoda gireceğiz. Bu maçları iyi sonuçlarla kapatmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım mücadele ediyor. Mücadelenin olduğu yerde umut vardır. Ben de bundan dolayı umutluyum." şeklinde konuştu.



"Sessegnon dünyanın kabul ettiği bir oyuncu"



Ümit Özat, başkent temsilcisinin Fransa 1. Ligi ekiplerinden Montpellier'den transferi 33 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu Stephane Sessegnon'un "dünyanın kabul ettiği bir oyuncu" olduğunu söyledi.



Sessegnon'un Fransa'dan Paris Saint-Germain, İngiltere'den Sunderland ve West Bromwich gibi önemli takımların formalarını giydiğini ifade eden Özat, "Yeni transferimiz de inşallah bu maçta süre alır, kalitesini ortaya koyar. Gözlerinde o enerjiyi ışığı görüyorum. Hleb de buraya aynı yaşlarda geldi ama inanılmaz performans sergiledi. Sessegnon'un da aynı işleri yapacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

