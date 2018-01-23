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Gençlerbirliği, Sessegnon'u transfer etti!

23 Ocak 2018 | 18:17

Gençlerbirliği, Montpellier'de forma giyen Sessegnon'u transfer ettiğini açıkladı. Golcü futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

 

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1 temsilcisi Montpellier'de forma giyen Stephane Sessegnon'u transfer ettiğini açıkladı. Golcü futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-siyahlı takımın sosyal medya hesabı, Sessegnon'un gollerinin videosu eşliğinde, "Arkadaşlar hazır mısınız?" mesajı ile transferi duyurdu.

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