Gençlerbirliği Deniz Yılmaz ile sözleşme imzaladı

Bursaspor'da Bilal Kısa'nın ardından ikinci ayrılık da resmileşti. Yeşil beyazlı kulüp, yaptığı resmi açıklamada Deniz Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce Bursaspor'da 2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın son olarak bu sezon başında affedilen ancak forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncu, bu sezon yalnızca 4'ü lig ve 3'ü kupa olmak üzere 7 maçta forma giyebildi. 2015-16 sezonun devre arası transfer döneminde yeşil beyazlı ekibe katılan Deniz Yılmaz, bu süre zarfında Bursaspor'da 41 maça çıktı ve 13 gol ile 6 asist gerçekleştirdi.



Deniz Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 1.5 yıllık sözleşme imzalarken Deniz Yılmaz yeni takımı Gençlerbirliği ile antremana çıktı.