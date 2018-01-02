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Gaziantepspor'un tarihe geçen transferleri!

8 saat önce

İflasın eşiğinde olan Gaziantepspor'un '3 Büyükler'e sattığı en pahalı ve en önemli oyuncular...

Gaziantepspor'un tarihe geçen transferleri!
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TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan ve yaşam savaşı veren Gaziantepspor'un iflasın eşiğinde olması yürekleri burktu ancak herkes şimdi aynı soruyu soruyor: Koskoca Gaziantepspor nasıl bu hale geldi?

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Yıllardır üç büyükler başta olmak üzere birçok takıma çok büyük meblağlara satılan o futbolcuların paralarını kim, nasıl kulübün kasasından uçurdu?

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Peki Gaziantepspor'un en pahalı ve en önemli transferleri hangi oyuncular...

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İşte Ayhan Akman'dan Preko'ya, Tabata'dan Olcan Adın'a kadar Antep'in "ihracat" rekorları! (Fanatik)

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GÖKHAN GÜLEÇ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 250 bin euro

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OĞULCAN ÇAĞLAYAN | Gittiği takım: Kayseri Erciyesspor / Bonservis bedeli: 365 bin euro

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ORKAN ÇINAR | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 450 bin euro

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FATİH TEKKE | Gittiği takım: Trabzonspor / Bonservis bedeli: 500 bin euro

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YAW PREKO | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 1.5 milyon dolar

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EKREM DAĞ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1 milyon euro

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ANTONIO DE NIGRIS | Gittiği takım: Ankaraspor / Bonservis bedeli: 1.1 milyon euro

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İBRAHİM ÜZÜLMEZ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1.5 milyon euro

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HAKAN BAYRAKTAR | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 1.6 milyon euro

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BATISTA | Gittiği takım: Galatasaray / Bonservis bedeli: 1.6 milyon euro

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SERDAR KURTULUŞ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1.75 milyon euro

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KEMAL ASLAN | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 2 milyon euro

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MUHAMMET DEMİR | Gittiği takım: Trabzonspor / Bonservis bedeli: 2.75 milyon euro

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İBRAHİM TORAMAN | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 3 milyon euro

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DANY NOUNKEU | Gittiği takım: Galatasaray / Bonservis bedeli: 3.3 milyon euro

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ELVIR BOLIC | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 4 milyon dolar

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SAMUEL JOHNSSON | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 5 milyon dolar

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İSMAİL KÖYBAŞI | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 5.5 milyon euro

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AYHAN AKMAN | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 8 milyon dolar

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RODRIGO TABATA | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 8 milyon euro

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Gaziantepspor
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