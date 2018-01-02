Gaziantepspor'un tarihe geçen transferleri!

1 / 24
TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan ve yaşam savaşı veren Gaziantepspor'un iflasın eşiğinde olması yürekleri burktu ancak herkes şimdi aynı soruyu soruyor: Koskoca Gaziantepspor nasıl bu hale geldi?
2 / 24
Yıllardır üç büyükler başta olmak üzere birçok takıma çok büyük meblağlara satılan o futbolcuların paralarını kim, nasıl kulübün kasasından uçurdu?
3 / 24
Peki Gaziantepspor'un en pahalı ve en önemli transferleri hangi oyuncular...
4 / 24
İşte Ayhan Akman'dan Preko'ya, Tabata'dan Olcan Adın'a kadar Antep'in "ihracat" rekorları! (Fanatik)
5 / 24
GÖKHAN GÜLEÇ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 250 bin euro
6 / 24
OĞULCAN ÇAĞLAYAN | Gittiği takım: Kayseri Erciyesspor / Bonservis bedeli: 365 bin euro
7 / 24
ORKAN ÇINAR | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 450 bin euro
8 / 24
FATİH TEKKE | Gittiği takım: Trabzonspor / Bonservis bedeli: 500 bin euro
9 / 24
YAW PREKO | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 1.5 milyon dolar
10 / 24
EKREM DAĞ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1 milyon euro
11 / 24
ANTONIO DE NIGRIS | Gittiği takım: Ankaraspor / Bonservis bedeli: 1.1 milyon euro
12 / 24
İBRAHİM ÜZÜLMEZ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1.5 milyon euro
13 / 24
HAKAN BAYRAKTAR | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 1.6 milyon euro
14 / 24
BATISTA | Gittiği takım: Galatasaray / Bonservis bedeli: 1.6 milyon euro
15 / 24
SERDAR KURTULUŞ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1.75 milyon euro
16 / 24
KEMAL ASLAN | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 2 milyon euro
17 / 24
MUHAMMET DEMİR | Gittiği takım: Trabzonspor / Bonservis bedeli: 2.75 milyon euro
18 / 24
İBRAHİM TORAMAN | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 3 milyon euro
19 / 24
DANY NOUNKEU | Gittiği takım: Galatasaray / Bonservis bedeli: 3.3 milyon euro
20 / 24
ELVIR BOLIC | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 4 milyon dolar
21 / 24
SAMUEL JOHNSSON | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 5 milyon dolar
22 / 24
İSMAİL KÖYBAŞI | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 5.5 milyon euro
23 / 24
AYHAN AKMAN | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 8 milyon dolar
24 / 24
RODRIGO TABATA | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 8 milyon euro