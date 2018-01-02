Gaziantepspor'un tarihe geçen transferleri!

1 / 24 TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan ve yaşam savaşı veren Gaziantepspor'un iflasın eşiğinde olması yürekleri burktu ancak herkes şimdi aynı soruyu soruyor: Koskoca Gaziantepspor nasıl bu hale geldi?



2 / 24 Yıllardır üç büyükler başta olmak üzere birçok takıma çok büyük meblağlara satılan o futbolcuların paralarını kim, nasıl kulübün kasasından uçurdu?



3 / 24 Peki Gaziantepspor'un en pahalı ve en önemli transferleri hangi oyuncular...



4 / 24 İşte Ayhan Akman'dan Preko'ya, Tabata'dan Olcan Adın'a kadar Antep'in "ihracat" rekorları! (Fanatik)



5 / 24 GÖKHAN GÜLEÇ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 250 bin euro



6 / 24 OĞULCAN ÇAĞLAYAN | Gittiği takım: Kayseri Erciyesspor / Bonservis bedeli: 365 bin euro



7 / 24 ORKAN ÇINAR | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 450 bin euro



8 / 24 FATİH TEKKE | Gittiği takım: Trabzonspor / Bonservis bedeli: 500 bin euro



9 / 24 YAW PREKO | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 1.5 milyon dolar



10 / 24 EKREM DAĞ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1 milyon euro



11 / 24 ANTONIO DE NIGRIS | Gittiği takım: Ankaraspor / Bonservis bedeli: 1.1 milyon euro



12 / 24 İBRAHİM ÜZÜLMEZ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1.5 milyon euro



13 / 24 HAKAN BAYRAKTAR | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 1.6 milyon euro



14 / 24 BATISTA | Gittiği takım: Galatasaray / Bonservis bedeli: 1.6 milyon euro



15 / 24 SERDAR KURTULUŞ | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 1.75 milyon euro



16 / 24 KEMAL ASLAN | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 2 milyon euro



17 / 24 MUHAMMET DEMİR | Gittiği takım: Trabzonspor / Bonservis bedeli: 2.75 milyon euro



18 / 24 İBRAHİM TORAMAN | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 3 milyon euro



19 / 24 DANY NOUNKEU | Gittiği takım: Galatasaray / Bonservis bedeli: 3.3 milyon euro



20 / 24 ELVIR BOLIC | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 4 milyon dolar



21 / 24 SAMUEL JOHNSSON | Gittiği takım: Fenerbahçe / Bonservis bedeli: 5 milyon dolar



22 / 24 İSMAİL KÖYBAŞI | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 5.5 milyon euro



23 / 24 AYHAN AKMAN | Gittiği takım: Beşiktaş / Bonservis bedeli: 8 milyon dolar

