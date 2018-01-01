Gaziantepspor'un son umudu Cenk Tosun

Bir dönem başarıdan başarıya koşan Gaziantepspor, içinde bulunduğu maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübe yardım yapılmaması ve transfer yasağınında gelmesiyle iyice zor günler yaşayan kulüp, TFF 1. Lig'de de son sırada yer alıyor. 113 Milyon TL olan borcunu bir türlü ödeyemeyen kulüp, geçen gün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, faaliyetlerini durduracaklarını ve kulüp anahtarını kentin valisine teslim edeceklerini duyurmuştu.



Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu son durumu değerlendirerek, destek alamamaktan yakındı. Şehrin ileri gelenlerinden istedikleri desteği alamamaktan şikayet eden Durmaz, yarın bir açıklama yapacaklarını Gaziantep valisiyle görüştükten sonra eğer kendilerine destek olunmazsa, kulüp anahtarını teslim edeceklerinin altını çizdi.



"DESTEK GELMEZSE ANAHTARI TESLİM EDECEĞİZ"

Beklenen desteğin gelmemesi durumunda kulübün kapanacağını belirten Durmaz, “Futbolcularım sahaya çıkamıyor, personel gelmiyor, gidecek bir yerimiz kalmadığı için yarın bir basın açıklaması yapacağız. Eğer beklenen destek gelmez ise, kulüp anahtarını valimize teslim edeceğiz” dedi.



"KAPANMAMASI İÇİN GEREKEN PARA 15 MİLYON TL"

Gaziantepspor’un 113 milyon TL boru olduğunun altını çizen Durmaz, “Gaziantepspor’un halihazırda 113 milyon TL borcu var. Eğer 60-70 milyon TL olsaydı kulübün bütün borcunu öderdim. Ancak bize acil olarak lazım olan para 15 Milyon TL’dir. Eğer bu parayı bulursak kulüp kapanmaz” şeklinde konuştu.



SON UMUT CENK TOSUN

Eski oyuncuları Cenk Tosun’un kendilerine maddi yardımda bulunduğunu söyleyen Durmaz, “Cenk bizim eski oyuncumuz. Halen de bize telefon açıp, elinden geleni yapacağını söylüyor. Daha önce bize krampon ve malzeme desteğinde bulundu. Hatta Cenk’in transferinden bize katkı sağlaması adına umutluyuz” diye konuştu.



Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

CENK TOSUN'DAN GAZİANTEPSPOR PAYLAŞIMI

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, kapanma kararı alan Gaziantepspor ile ilgili paylaşımda bulundu. Everton’a rekor ücretle transfer olması beklenen yıldız futbolcu, kişisel Twitter hesabından Gaziantepspor taraftarına seslendi. Cenk, “GAZİANTEPSPOR GAZİANTEP ŞEHRİNİN TAKIMIDIR. Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan ‘Gaziantepspor’a Gaziantep Şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor Taraftarı Bu Çınarın Yıkılmasına Göz Yummamalıdır!” ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlılara transfer olmadan önce Gaziantepspor’da forma giyen Cenk Tosun, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 128 resmi maçta 49 gole imza atmıştı. 2010-2011 sezonunun devre arasında Gaziantepspor’a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, 2014-2015 sezonunun başında Beşiktaş’a transfer olmuştu.