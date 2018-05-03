İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti

8 / 8 Cabral, 20 yaşındaki yıldız için ''Emre çok genç bir çocuk ve İspnayolcayı çok iyi konuşamıyor. Ben de gençken transfer olmuştum ama ülkelerdeki kullanılan dil aynıydı ve bu yüzden daha kolay olmuştu. Takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorluk çekiyor. Çok fazla oynamamak da onu etkiliyor. Buraya oynamaya gelmişti, şimdi ise hayal kırıklığı yaşıyor. Henüz çok genç ve yetenekli bir çocuk. Ona destek olunması lazım'' sözlerini kullandı.