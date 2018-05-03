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Galatasaray'dan Donk ve Mariano'nun durumu hakkında açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano ve Donk'un son durumu hakkında kulüp doktorundan açıklama geldi.

Galatasaray'dan Donk ve Mariano'nun durumu hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak olan lider Galatasaray'da sakatlarda son durum belli oldu.

Sarı-Kırmızılı takımın kulüp doktoru Yener İnce, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano ile Ryan Donk'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İnce, Brezilyalı savunmacının oynamasının zor olduğunu belirtti.

RYAN DONK KRİTİK!

Yener İnce, Hollandalı futbolcu hakkında da konuştu. Donk'un oynamasının da zor olduğunu belirten sarı kırmızılıların kulüp doktoru, "Donk'un oynaması çok zor görünüyor ama son dakikaya kadar bekleyip karar vereceğiz. Donk oynamak istiyor ve çok özverili çalışıyor" sözleriyle Donk'un Akhisar'a karşı oynayıp oynamayacağının maça az bir süre kala belli olacağını belirtti.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Mariano donk

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