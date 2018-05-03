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Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'da, gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Garry Rodrigues için karar verildi. UEFA'dan gelecek kararı bekleyen yönetimin 15 milyon Euro değer biçilen 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda görüşme yapacağı öğrenildi.

Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'da İgor Tudor döneminde ligde 15 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim ile 15 maçta 5 gol-6 asistle değerini katladı. PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya alınan oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Newcastle, Schalke, Lyon ve Celta Vigo uzun süredir Rodrigues'i takip ediyor. Beşiktaş maçında çok sayıda scoutın izlediği 27 yaşındaki futbolcu, attığı golle geçer not aldı. Yönetim, nabız yoklayan Avrupa kulüplerine, "Sezon sonu görüşelim" mesajını iletti. UEFA kararına göre Rodrigues'in durumu belli olacak. Aslan, 15 milyon Euro değer biçtiği Rodrigues'ten gelecek para ile yeni takviye yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Garry Rodrigues

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