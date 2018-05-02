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Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de bitime üç hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcuların rehavete kapılmaması için Fenerbahçe hatırlatması yaptı.

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bitime 3 hafta kala işi sıkı tutuyor.

Zirvedeki yerini koruyan öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Terim, tüm takıma Fenerbahçe örneğini veriyor.

"FENERBAHÇE GİBİ OLMAYALIM"

Ezeli rakiplerinin daha önce iki kez son haftada şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan İmparator, "Bilenler, bilmeyenlere anlatsın; Fenerbahçe'den Denizli'de son maçta şampiyonluğu aldık. Bir de Fenerbahçe son hafta Trabzonspor ile berabere kalıp, Bursaspor'a şampiyonluğu verdi. 'Şampiyonuz' demez hepimize yasak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Daha işimiz bitmedi. Önümüzde 3 maç, 270 dakika daha var. İpler zaten elimizde ve tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılıp, rahat bir şekilde mutlu sona ulaşmalıyız. Şampiyonluk için kalan 270 dakikaya çok iyi konstantre olacağız. Şampiyonluğu 3 hafta sonra resmen kazanacağız."

GALATASARAY'DAN ÇILGIN PERFORMANS!

Bitime 3 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, bu sezon iç saha performansıyla rakiplerine fark attı..

Beşiktaş ile birlikte taraftarı önünde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, en fazla puan toplayan takım oldu.

15 galibiyet, 1 beraberlikle 46 puan toplayan Aslan'ı, 39 puanla Beşiktaş, 38'le Başakşehir takip ediyor. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
alemin derdi fener olmuş, demek ki zamanında iyi koymuş..
şikeyle aldık demeye dilin varmıyor herhalde
TİYATRO YAPMA TERİM TÜM DÜNYA BİLİYOR TEFEFEDEN ALACAĞIN TAZMİNATIN YERİNE CİNCONUN ŞAMPİYON YAPILACAĞINI. AYKUT GİBİ SEN DE OYUN OYNAMA. AÇIN VE TERİM CİNCONA GELDİKTEN SONRAKİ CİNCON MAÇLARINI İZLEYİN BİR TANE DÜRÜST YÖNETİLMİŞ MAÇ YOK HEPSİN DE DE YA BEDAVA PENALTINIZ VAR YA OFSAYTTAN ATTIĞINIZ GOLLER VAR YA RAKİBİNİZE VERİLMİŞ KIRMIZI KARTLAR VAR YA DA SİZE VERİLMESİ GEREKİP VERİLMEYEN KARTLAR VAR. TARİHİN EN ŞAİBELİ SEZONUNU YAŞIYORUZ SAYENİZDE ....
terim o iki mactada olanlari unutmus her halde 16 dakka uzayan mac kacaktasli futbolcularin bursaya yatisi anlayana
Fatih çim kebapçı Selahattin e soralım istersen bu konuda ne düşünüyormuş?
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