Lionel Carole geri dönmek istiyor

Sezon başında kiralandığı Sevilla'da kadro dışı bırakılan Carole'dan Fatih Terim'e mesaj... Beşiktaş ile oynanan derbi maçını tribünden takip eden Fransız, G.Saray'a dönmek istediğini belirtip, "Fatih Terim'in idman programı hazırlaması halinde İstanbul'da çalışmalara başlayacağım" dedi.
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