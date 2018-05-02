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Lionel Carole geri dönmek istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kiralık olarak gittiği Sevilla'da kadro dışı bırakılan Lionel Carole, Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

Lionel Carole geri dönmek istiyor

Sezon başında kiralandığı Sevilla'da kadro dışı bırakılan Carole'dan Fatih Terim'e mesaj... Beşiktaş ile oynanan derbi maçını tribünden takip eden Fransız, G.Saray'a dönmek istediğini belirtip, "Fatih Terim'in idman programı hazırlaması halinde İstanbul'da çalışmalara başlayacağım" dedi.

(FOTOMAÇ)

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Lionel Carole fatih terim sevilla

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