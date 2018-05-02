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Eren Derdiyok Basel ile el sıkıştı iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Eren Derdiyok, Basel'le el sıkıştı.

Eren Derdiyok Basel ile el sıkıştı iddiası

Sarı-Kırmızılılar’daki ikinci sezonu geçiren ve Bafetimbi Gomis’in arkasında kalan Eren Derdiyok’un, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Bir türlü kendisinden beklenen performansı gösteremeyen tecrübeli forvetin, ülkesi İsviçre’de futbola başladığı takım olan Basel’e döneceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyla Basel’in, şimdiden el sıkıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray eren derdiyok

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