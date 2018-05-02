‘Kaderi değiştiren kebapçıdaki kavga’

Dünyanın önemli spor sitelerinden biri olan bleacherreport.com’da, Dean Jones imzalı haber yorum yazısında, Türkiye’deki şampiyonluk yarışına dikkat çekildi.

Yazının başlığında ise “Türkiye’deki çılgın Süper Lig şampiyonluk yarışını hepimizin izlemesi gerek” denildi. Alaçatı’da o zaman Türk Milli Takımı’nın hocası olan Fatih Terim’in, kebap dükkanının sahibi Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı olaydan 5 ay sonra da İgor Tudor’un yerine Galatasaray’ın başına geçtiği ve bunun kulübün bu sezonki kaderini değiştirdiği vurgulandı.

Tecrübeli hocanın İmparator olarak anıldığı ve daha önce kazandığı 6 lig şampiyonluğunun ardından bir kez daha aynı başarıyı tekrarlayacağına olan inancın yüksek olduğu vurgulandı.

