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Fatih Altaylı: Abdurrahim Albayrak hastaneye kaldırıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Florya'daki tesislerinde Dursun Özbek yönetiminden kalma kayıtlarda olmayan 650 bin Euro'luk menajerlik faturasını bulan Abdurrahim Albayrak'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Fatih Altaylı: Abdurrahim Albayrak hastaneye kaldırıldı

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında yaptığı açıklamada Abdurrahim Albayrak'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Fatih Altaylı, Florya'da yaşanan ve Abdurrahim Albayrak'ın hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan olayı şöyle anlattı:

"Şimdi size bir şey anlatacağım. Bu rezaletten kimsenin haberi yok. Geçen hafta Abdurrahim Albayrak aniden hastaneye kaldırılıyor. Neden haberin var mı? Florya'da eski yönetimden kalan odalardan bir tanesini boşaltırken bir fatura buluyorlar. Tam 650 bin Euro! Muzzi Özcan isimli menajerden kesilmiş bir fatura. Ekim ayında kesilmiş bir fatura. 'Fatura varsa eğer bu muhasebede durur burada ne işi var?' diyorlar. Mali işleri arayıp, 'Böyle bir fatura kayıtlarda var mı?' diyorlar. Kayıtlarda yok ama ortada kabul edilen bir fatura var. O faturanın ne faturası olduğu belli değil. Ekim ayında kesilmiş bir menajerlik faturası. Geçen seneki 3.5 milyon Euro'luk faturanın üstüne kayıtlarda görülmeyen bir 650 bin Euro'luk fatura kesiliyor. Adam bunu duyunca fenalaşıp, tansiyonu çıkıyor. Bütün bunların sebebi olan adam Galatasaray'a başkan oluyor. Seçilir mi bilmem. Meslektaşlarımıza bakma, onlar bundan nemalanan insanlar. Onun oteline gidip yemeğini yiyen, onun finanse ettiği TV programlarından para alan adamlar bunlar! Böyle ilişkilere girdiğin zaman sen gazetecilik ahlakını da ayaklar altına almış oluyorsun. O yüzden medya mensuplarının söylediği önemli değil ama Galatasaray Kongresi bu adamı seçecekse; alsınlar onlara hediye olsun bu rezillik. Ben bundan sonra hiçbir mesele ile ilgilenmem. Taraftar olarak kazansın diye tepinmeyi ama bu rezilliklerle uğraşmamayı tercih ederim. Dursun Özbek, Burak Elmas'ı arayıp konuşmaya devam ediyor. Burak'ın senin hakkında söyledikleri senin onun hakkında söylediklerin belli. Dursun Özbek bilmiyorum bir şey diyemiyorum çünkü lafın bittiği yer. Burak'ın kalkıp da onunla görüşmeye gitmesi de garibime gidiyor."

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