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Fransızlar'dan Rolando Galatasaray'a geliyor iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti.

Fransızlar'dan Rolando Galatasaray'a geliyor iddiası

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider bulunan Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Avrupa futboluna adını Porto'da duyuran ve 2015/2016 sezonundan bu yanan Marsilya'da forma giyen Rolando'nun Galatasaray'ın gündeminde olduğu ortaya çıktı. Fransız basınında geniş yer bulan haberde, Marsilya'daki sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat teklifi almayan Rolando'nun ayrılacağı belirtildi.

Fransa'da yer alan iddiaya göre savunmayı güçlendirmek isteyen Galatasaray Portekizli oyuncuyu gündemine aldı. Galatasaray ile Rolando arasında kısa süre içinde bir görüşme yapılabileceği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada transfer için konuşmanın erken olduğunu söylerken ''Mayıs'ta bakacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli savunmacı Rolando bu sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıktı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray rolando

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