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Eren Derdiyok'a talip çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren'i istediği belirtiliyor.

Eren Derdiyok'a talip çıktı

Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var. İsviçre basını, ligde 8 sezon soma şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Eııro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi.

(TAKVİM)

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Galatasaray eren derdiyok Spor Toto Süper Lig

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