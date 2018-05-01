Belhanda'dan ceza rekoru!

Derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda, Akhisar deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Daha önce Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kırmızı kart gören Faslı futbolcu, Galatasaray’ın bu sezonki en hırçın oyuncusu oldu. Belhanda’nın yerine Akhisar maçında Sinan Gümüş veya Selçuk’un 11’de olması bekleniyor.
(FANATİK)
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