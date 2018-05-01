SPOR

Belhanda'dan ceza rekoru!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

Derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda, Akhisar deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Belhanda'dan ceza rekoru!

Derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda, Akhisar deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Daha önce Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kırmızı kart gören Faslı futbolcu, Galatasaray’ın bu sezonki en hırçın oyuncusu oldu. Belhanda’nın yerine Akhisar maçında Sinan Gümüş veya Selçuk’un 11’de olması bekleniyor.

(FANATİK)

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurduÇorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu
İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray belhanda

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve baskı açıklaması

Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve baskı açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eren Derdiyok'a talip çıktı

Eren Derdiyok'a talip çıktı

Belhanda'dan ceza rekoru!

Belhanda'dan ceza rekoru!

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.