Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Çin kulübü'nün Galatasaray'a 5 milyon Euro bonservis, Gomis'e ise yıllık 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Çinliler devreye girdi

1 / 5 27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

2 / 5 Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

3 / 5 Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

4 / 5 Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.