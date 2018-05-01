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Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2018 07:12 | Son Güncelleme

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için Çinliler devreye girdi.

Çin kulübü'nün Galatasaray'a 5 milyon Euro bonservis, Gomis'e ise yıllık 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Çinliler devreye girdi

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27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.
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Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.
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Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

Galatasaray’a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.
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Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.
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Çin’de transfer dönemi 18 Haziran’da başlayıp, 13 Temmuz’da bitiyor. (FANATİK)

Çin’de transfer dönemi 18 Haziran’da başlayıp, 13 Temmuz’da bitiyor. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bafetimbi Gomis Galatasaray Çin

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