Yasin Öztekin, Göztepe ile anlaştı

Galatasaraylı Yasin Öztekin, Süper Lig ekibiyle anlaştı. Beşiktaş’ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray’da Yasin Öztekin’in Göztepe ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yönetimlerinden yeni sözleşme bekleyen, fakat kendisiyle masaya oturulmayan Yasin Öztekin’in Göztepe ile el sıkıştığı öğrenilirken, genç teknik adam Tamer Tuna’nın oyuncuyla bire bir görüştüğü ve Yasin’in sarı kırmızılı kulübe gelmeye ikna olduğu belirtildi.

Bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 3 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki milli futbolcu Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’la 390 dakika forma şansı bulurken, Göztepe’nin Avrupa kupasına katılma ihtimalinin güçlü olması bu transferin gerçekleşmesinde önemli detaylardan biri olarak gösteriliyor. (Star)



