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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi sonrasında trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in derbi maç sonrası gece yarısı sularında TEM otoyolunda trafik kazasına uğradığı belirtildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, trafik kazası geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş ile oynanan derbi maçın ardından kulüpten evine giden Mustafa Cengiz'in şoförünün kullandığı araç, yolda bir minibüs ile çarpıştı.

Araçların hasar aldığı kazada ciddi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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Galatasaray mustafa cengiz

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