Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, trafik kazası geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş ile oynanan derbi maçın ardından kulüpten evine giden Mustafa Cengiz'in şoförünün kullandığı araç, yolda bir minibüs ile çarpıştı.

Araçların hasar aldığı kazada ciddi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

