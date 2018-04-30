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Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinde oğul sevindi, baba üzüldü. Galatasaray'ın kısa süre önce profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş galibiyeti sonrası Medipol Başakşehir'in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör'ü üzdü.

Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinde oğul sevindi, baba üzüldü.

Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda yer aldı. Genç eldiven yedek kulübesinde takımının galibiyetine sevinirken, Başakşehir’in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör ise Galatasaray’ın kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

2012'de Başakşehir'den lisansını alan Boran, 6 ay sonra sarı-kırmızıların altyapısına geçmişti.

(Fanatik)

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Galatasaray Boran Güngör

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