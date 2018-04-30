Galatasaraylı Boran Güngör, babası Haluk Güngör'ü üzdü

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinde oğul sevindi, baba üzüldü.

Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda yer aldı. Genç eldiven yedek kulübesinde takımının galibiyetine sevinirken, Başakşehir’in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör ise Galatasaray’ın kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

2012'de Başakşehir'den lisansını alan Boran, 6 ay sonra sarı-kırmızıların altyapısına geçmişti.

(Fanatik)

