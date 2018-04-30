Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 6 milyon TL hasılat elde etti

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonlukta kaderlerini belirleyecek derbide takımlarına tam destek verdi. Sarı-kırmızılılar tribünleri doldururken, kupada yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin etkileri dün Aslantepe'de hissedildi. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçına özel Türk Telekom Stadı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. 50 bin taraftarı kontrol edebilmek için yaklaşık 7 bin polis ve özel güvenlik dün görev yaptı. Sıkıyönetim ilan eden sarı-kırmızılı kulüp, taraftarları didik didik arattı. Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimaline önlem alan Galatasaray cephesi, tribünlerdeki merdiven boşluklarına ekstra özel güvenlikler yerleştirdi.

FLORYA'DA BİNLERCE KİŞİ KARŞILADI

Bu arada 2 bin 350 Beşiktaşlı taraftar, Vodafone Park'ta toplanarak 35 otobüsle Seyrantepe'ye geldi. Stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelendi ve 4 taraftar gözaltına alındı. Öte yandan maç sonrası G.Saray'ı Florya Tesisleri'nde binlerce taraftarı coşkuyla karşıladı. "Şampiyon" sesleri ortalığı inletti.