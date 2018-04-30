Gomis'in penaltısına Fatih Terim'in verdiği tepki derbiye damga vurdu!

Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda Dusko Tosiç’in, Bafetimbi Gomis’e ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrasında penaltı kazandı. 66. dakikada topun başına geçen yine Gomis oldu.
Herkes, Fransız yıldıza odaklanırken Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, sahaya arkasını döndü ve bekledi.
Gomis topa vurduğu anda tribünlerin ilk tepkisinde elini havaya kaldırıp, gol olduğunu zanneden Terim, daha sonra arkasını döndüğünde penaltının kaçtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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