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Gomis'in penaltısına Fatih Terim'in verdiği tepki derbiye damga vurdu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.04.2018 08:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Beşiktaş derbsinde kazandığı penaltı esnasında ilginç bir olay yaşandı. Penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis topa vurduğu anda tribünlerin ilk tepkisinde elini havaya kaldırıp, gol olduğunu zanneden Terim, daha sonra arkasını döndüğünde penaltının kaçtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Gomis'in penaltısına Fatih Terim'in verdiği tepki derbiye damga vurdu!

Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda Dusko Tosiç’in, Bafetimbi Gomis’e ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrasında penaltı kazandı. 66. dakikada topun başına geçen yine Gomis oldu.

Herkes, Fransız yıldıza odaklanırken Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, sahaya arkasını döndü ve bekledi.

Gomis topa vurduğu anda tribünlerin ilk tepkisinde elini havaya kaldırıp, gol olduğunu zanneden Terim, daha sonra arkasını döndüğünde penaltının kaçtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
1 penaltı 2 net pozisyonu yedin az daha takımı yakıyodun dua et yendi yoksa bizde seni yakardık
@brian_2017 O adam olmasaydı bugün buralarda olabilir miydiniz!
o kadar pasaklısın ki gomis 27 golü nasıl attın anlamak mümkün değil
O değilde 8taş başkanı Fener bizim rakibimiz değil diyordu.Noldu indin mi altımıza
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