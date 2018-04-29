SPOR

Taraftar, Galatasaray'ı Florya'da meşalelerle karşıladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yolunda en güçlü rakiplerinden Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, tesislerde şampiyon gibi karşılandı.

Taraftar, Galatasaray'ı Florya'da meşalelerle karşıladı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stattan ayrılıp tesislere giden sarı-kırmızılı kafileyi, büyük bir taraftarlar grubu karşıladı.

Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen Galatasaraylı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" sloganları eşliğinde Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Uzun süre tesislerden ayrılmayan taraftarlar derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.

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