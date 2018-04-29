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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde seyirci rekoru kırıldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 2017-2018 sezonunun seyirci rekoru kırıldı. Maçı toplam 50 bin 304 biletli seyirci izledi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde seyirci rekoru kırıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerken seyirci rekoruna da imza atıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbiyi 50 bin 304 biletli futbolseverin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu belirtildi.

Derbi müsabakasındaki seyirci sayısı, Türk Telekom Stadı'nın 4. en yüksek seyirci sayısı olarak da kayıtlara geçti.

Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda oynanan maçtaki 51 bin 567 taraftar sayısı Türk Telekom Stadı'nın rekoru olurken, bu maçı 50 bin 750 kişiyle 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Schalke 04 karşılaşması ve 50 bin 463 kişiyle de 2011-2012 sezonundaki Beşiktaş müsabakası takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Türk Telekom Stadı

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