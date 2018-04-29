Rıdvan Dilmen Galatasaray Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'a da eleştiriler getirdi.

Rıdvan Dilmen: Galatasaraylılar Jaws gibiydi

1 / 15 Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

2 / 15 İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

3 / 15 Fatih Terim'in deplasmanda çok farkı olmadı Tudor'dan belki ama sahasında oynana maçlarda farklı. Galatasaray Kulübü şampyionlukların Tudor kalmış olsa devam eder miydi?

4 / 15 Türkyie Süper Lig'inde yıllardır 5 takım şampiyon oldu. Galatasaray bu maçlarda Bursa'yı 5-0 yenmiş, F.Bahçe ile berabere kalmış, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup etti sahasında. Tudor olsaydı bence bu böyle olmazdı.

5 / 15 Galatasaray taraftarı takımı da sahiplendi ve büyük bir güçleri var. UEFA'da Başkan Dursun beydi. Onun yönetimi yaptı bu kadroyu. Gelen yeni yönetim de aynı şekilde devam etti.

6 / 15 Beşiktaş takımı son 2 yılın şampiyonu. Fenerbahçe tarihinde 4 sezon şampiyonluk yok, 3 sezon üst üste var ama.

7 / 15 Galatasaray çok önemli iki maç kaybetti. Akhisar ve Gençlerbirliği maçları. Bundan sonra Tudor yerine Terim devreye girdi. Çok iyi bir yarışmacı antrenör, Dursun Bey'in gider ayak yaptığı en iyi operasyon Fatih Terim operasyonu.

8 / 15 Galatasaray Kulübü ve taraftarın duygusu Fatih Terim'e karşı yüksek. Beşiktaş mental olarak maça hazırlanamadığı, Şenol hocanın maç önü röportajında takımın zaten bu maça hazırlanmadığını gördüm ben.

9 / 15 Medel'i ayrı tut. Galatasaray, Medel'i 2-0 yendi. Medel puan alamadı. Quaresma'nın konsantrasyonu sıfırdı.

10 / 15 Galatasaraylılar Jaws gibiydi. Linnes, Nagamoto çok iyi oynadılar. Gomis bugün gol krallığını ilan edebilirdi. Teknik direktör ve taraftar 5 yıldız.Tartışmasız.

11 / 15 Şenol hocanın maç öncesinde yaptığı açıklama maçı belli etti. Medel haricinde takımın konsantrasyonu hiç yok gibiydi.

12 / 15 Beşiktaşlılar kızmasınlar ama üstlerinde yer alan 3 takımın birbirleriyle maçları kalmadığı için Beşiktaş'ın şansı neredeyse hiç kalmadı. Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin birlikte olarak 9-10 puan kaybetmesi lazım.

13 / 15 Beşiktaş gruptan lider çıkmaları ve Bayern maçı arasını kötü geçirdi. Galatasaray, Beşiktaş'ı ilk kez yenmiyor, Beşiktaş'ta ilk kez yenilmiyor.

14 / 15 Pepe'yi bir gördüm sıçrayamıyor, kuvvetsiz. Ben kuvvetli oyuncusu hemen anlarım. Kendi kendini attı bugün. Yıllardır stoper bu adam. Gomis her kafa topunu aldı. Pepe 1.87 cm, Gomis 1.84 cm. Sakatlandı ve çıkmak zorunda kaldım ve vücudu gitmiyor. Gökhan Gönül'ün vücudu gitmiyor, Quaresma da var ama gitmiyor.