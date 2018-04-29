Nagatomo, Fernando ve Garry Rodrigues Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri atan Garry Rodrigues ve Fernando Reges, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de forma giydiği son 14 maçta 10 gole katkıda bulunan Garry Rodrigues mücadele ile ilgili olarak “Ben ve takım için fantastik bir geceydi. Gol attığım ve takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Sahada son dakikaya kadar mücadele eden şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Tüm takım arkadaşlarıma bu mücadeleden ötürü teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Wesley Sneijder’den sonra iç sahara Beşiktaş’a gol atan ilk isim Fernando ise “Maça iyi başlama ve erken gol bulmak önemliydi. Tabii hem ben gol attığım için hem de dakika olarak erken geldiği için mutluyum. Şu an üç finalimiz var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok zor üç maç bizi bekliyor. Her çok zor. Kalan maçlarımız Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından farklı olmayacak. Ligin sonunda mutlu sona ulamak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.