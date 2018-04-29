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Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Elmander'e plaket verildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray’da karşılaşmayı izlemeye eski futbolcuları Johan Elmander de geldi. Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesinde eski futbolcusu İsveçli Johan Elmander’e plaket verdi.

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Elmander'e plaket verildi!

Galatasaraylı eski oyuncu Johan Elmander'e müsabaka öncesi plaket verildi.

Karşılaşmayı izlemek için statta yerini alan Elmander, Galatasaray takımına katkıları nedeniyle onurlandırılırken, kendisine plaketini Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak takdim etti.

Elmander, kendisi için tezahürat yapan taraftarları da selamladı.

Öte yandan, Galatasaray'ın Sevilla'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Fransız Lionel Carole de tribünde yerini aldı.

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi statta izledi.

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Galatasaray johan elmander

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