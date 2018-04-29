Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Elmander'e plaket verildi!

Galatasaraylı eski oyuncu Johan Elmander'e müsabaka öncesi plaket verildi.
Karşılaşmayı izlemek için statta yerini alan Elmander, Galatasaray takımına katkıları nedeniyle onurlandırılırken, kendisine plaketini Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak takdim etti.
Elmander, kendisi için tezahürat yapan taraftarları da selamladı.
Öte yandan, Galatasaray'ın Sevilla'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Fransız Lionel Carole de tribünde yerini aldı.
Ayrıca, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi statta izledi.
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