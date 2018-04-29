Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Galatasaray'da Mariano şoku! Brezilyalı sağ bek, Beşiktaş derbisinde sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaşlı Ryan Babel ile girdiği mücadele sonrası kasığından sakatlık yaşayan Mariano, kendisini zorlamasına karşın oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide sakatlanan Mariano, yapılan tedavisine rağmen oyuna devam edemedi ve 21. dakikada yerini Linnes'e bırakmak zorunda kaldı.



NEGREDO'DA DA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta da İspanyol forvet Alvaro Negredo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray derbisine devam edemedi.

Negredo, 35. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakmak zorunda kaldı.

İKİNCİ YARIDA PEPE ŞOKU!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan Pepe'nin yerine 61. dakikada Vida oyunda dahil oldu.

Fenerbahçe maçında direk kırmızı kart gören Pepe, bir maç alarak Galatasaray maçında oynama şansı yakalamıştı. Ancak Pepe, derbide bekleneni veremedi.

