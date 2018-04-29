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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Galatasaray - Beşiktaş maçında sarı-kırmızılıları şoke eden bir sakatlık yaşandı. Galatasaray'da son haftaların formda ismi Mariano, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Mariano'nun yerine Galatasaray'da oyuna Martin Linnes girdi. Beşiktaş'ta da İspanyol forvet Negredo ve Pepe, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Negredo'nun yerine Jeremain Lens, Pepe'nin yerine ise Vida oyuna girdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Galatasaray'da Mariano şoku! Brezilyalı sağ bek, Beşiktaş derbisinde sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaşlı Ryan Babel ile girdiği mücadele sonrası kasığından sakatlık yaşayan Mariano, kendisini zorlamasına karşın oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide sakatlanan Mariano, yapılan tedavisine rağmen oyuna devam edemedi ve 21. dakikada yerini Linnes'e bırakmak zorunda kaldı.

NEGREDO'DA DA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta da İspanyol forvet Alvaro Negredo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray derbisine devam edemedi.

Negredo, 35. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakmak zorunda kaldı.

İKİNCİ YARIDA PEPE ŞOKU!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ikinci değişiklik de zorunlu oldu. Sakatlanan Pepe'nin yerine 61. dakikada Vida oyunda dahil oldu.

Fenerbahçe maçında direk kırmızı kart gören Pepe, bir maç alarak Galatasaray maçında oynama şansı yakalamıştı. Ancak Pepe, derbide bekleneni veremedi.

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Mariano Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şenol hoca perukla sakatlanmasın önemli değil. Maç yarıda kalabilir aksi halde.
Valla linnes oyuna bir girdi pir girdi Maçın adamı bence Nagatomoyla beraber
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