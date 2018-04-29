Elmander Beşiktaş'a attığı golü unutamıyor

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Johan Elmander'le gerçekleştirilen röportajda İsveçli futbolcudan çarpıcı açıklamalar geldi.

Türkiye’de oynadığınız dönemde çok sayıda önemli maça çıktınız. Özellikle aklınızda kalan bir maç var mı?

Derbiler her zaman özeldir. Özellikle Beşiktaş’ı son dakikada attığım golle 3-2 yendiğimiz maçı unutamam. O maçta iki gol atmıştım ve çok özeldi. Benim için, taraftarlar için, herkes için, çünkü o sezon sonunda şampiyon olduk. Harikaydı. Türkiye’de derbiler her zaman çok özeldir çünkü çok büyüktür, muazzamdır. Derbilerin bu kadar büyük olduğu başka bir ülkede oynamadım.

O maça ve attığınız gollere dair hatırladığınız özel bir şey var mı?

Maçı çok net hatırlıyorum, ilk gol, direkten dönen topum, sonra galibiyet golü... Golden sonra taraftar adeta patladı, inanılmaz bir ses çıktı. O maçta gol attığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum, inanılmazdı. Golden sonra tüm takım yerdeydi. Köşe gönderinin yanında üst üste çıkmıştık, inanılmazdı. Daima hatırlayacağım bir maçtı.