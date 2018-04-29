Sinan Engin'den Şenol Güneş iddiası

Galatasaray - Beşiktaş maçıyla öngörüde bulunan Engin, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçına da parantez açtı. Sinan Engin, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'la ilgili gündemi sarsacak iddia da bulundu.

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuştu. Sözlerine Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla başlayan Sinan Engin, "Bugün Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'nın oyun stilini anlamıyorum. Cüneyt Çakır, Türkiye'de kötü bir maç yönetiyor. Bu akşam Fenerbahçe'nin lehine iki tane penaltı verilmedi. Valbuena'yı çok beğendim. Valbuena konusunda, Aykut Kocaman'ı çok eleştirdik ama Valbuena oyuna sonradan girince çok etkili" dedi.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkında da konuşan Engin, "Aykut Kocaman, sezon sonunda istifa edecek. Şenol Güneş ise teknik direktörlüğü bırakacak. Yaşananlardan sonra Şenol Hoca çok yıprandı! Aldığım son bilgiler bu" ifadelerini kullandı.

