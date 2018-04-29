Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Badou Ndiaye, devre arasında tam 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olmuştu. Ne var ki Senegalli merkez orta saha oyuncusunun İngiltere günleri tam bir kabusa dönüştü. 4 aylık gol orucunu geçtiğimiz hafta Burnley deplasmanında bozan Ndiaye, buna rağmen Galatasaray'da oynarken 22 Ocak'taki Kayserispor deplasmanında aldıkları 3-1'lik zaferden bu yana galibiyet yüzü görmüyor.

Ada basınında yayım yapan Daily Mail gazetesi ise Cim Bom'un eski yıldızının sezon sonunda kulüpten ayrılacağını yazdı. Haberde Ndiaye'nin sözleşmesinde Stoke'un küme düşmesi hâlinde kulüpten belli bir bedel karşılığında serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi. İngiliz basını tarafından ortaya atılan bu iddia, akıllara Ndiaye'nin yeniden Galatasaray'a yeniden dönme ihtimalini getirdi.

Nitekim Senegal'de yayım yapan Wiw Sport adlı internet sitesi, geçtiğimiz haftalarda yazdığı bir haberde yıldız futbolcunun Cim Bom'a geri döneceğini yazmıştı. Ndiaye ise bu dedikodular üzerine yaptığı açıklamada transfer hakkında konuşmaktan kaçınmış ancak herhangi bir yalanlamada bulunmamıştı. Yıldız futbolcunun Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesinde yaptığı paylaşımda "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullanması da Sarı Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı. (FANATİK)

